شباب برقة: نرفض الزج بأبنائنا في حرب طرابلس

أعلن تكتل شباب برقة المستقلين دعمهم للحلول السياسية والمصالحة الوطنية في ليبيا، مؤكدين رفضهم للحرب والحل العسكري.

كما أكد شباب برقة في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، على مطالب الدولة المدنية وحقوق برقة موضحين أن العدالة والمساواة بين كل الليبيين هي مطالب ثابتة لا تنازل عنها.

وجاء في البيان:

“نحن شباب برقة المستقلين نستنكر بيان التكتل الفيدرالي الأخير الذي فرضه مجموعة من المرتشين على رأسهم نجيب طه وزياد دغيم وأننا في حل منه ولا يمثلنا”.

كما أعلن شباب برقة المستقلين عن رفضهم الزج بأبناء برقة في حروب خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، منوهين أن أبناء برقة لن يكونوا وقود لحرب من أجل السلطة، بحسب البيان.