شباب ليبيا يشاركون بورشة عمل حول وضع «الأسس لاستراتيجية التواصل»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنه “شارك اثنان وعشرون موظفًا من وزارة الشباب- ليبيا، في ورشة عمل على مدى يومين لوضع الأسس لاستراتيجية التواصل للوزارة”.

وعمل المشاركون على مدار الورشة معًا “لتحديد الأولويات الرئيسية للوزارة واستكشاف أساليب فعالة للتواصل مع الشباب والشابات في مختلف أنحاء ليبيا. ركزت المناقشات على كيفية دعم الحكومة للشباب في مجالات كالتوظيف، وتطوير البنية التحتية، والتمكين”.

وقالت البعثة: “ستواصل وزارة الشباب تطوير الاستراتيجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدعم فني من الأمم المتحدة. وتؤكد هذه المبادرة، التي يسرتها البعثة التزامها بتعزيز المؤسسات الليبية وتمكين الشباب”.