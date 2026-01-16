شباب ليبيا يقودون «التغيير المناخي»

انطلقت فعالية EcoVision من بنغازي، لتكون المحطة الأولى ضمن سلسلة فعاليات تُقام لاحقًا في سبها وطرابلس، بهدف تمكين الشباب الليبي من قيادة التحول المناخي والاقتصاد الأخضر.

وشهدت الفعالية على مدار يومين مشاركة واسعة لشباب وشابات من مختلف مدن شرق ليبيا ضمن Libya Youth Climate Challenge 2026، حيث عملوا على تحويل التحديات المناخية إلى حلول عملية مبتكرة، تتمتع بالجدوى الاقتصادية، وتدعم القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ وسبل العيش المستدامة.

وتم اختيار أربع مبادرات شبابية للحصول على تمويل أولي، إلى جانب تقديم دعم إرشادي مستمر بالشراكة مع Innovation Garden، لمرافقة هذه المشاريع من مرحلة التصوّر إلى التنفيذ والتوسّع، بما يعزز دور الشباب في إحداث فرق ملموس على مستوى العمل المناخي المحلي.

ويؤكد منظمو الفعالية أن منح الشباب المساحة والدعم يمكّنهم من قيادة المبادرات البيئية وتحقيق التعافي المستدام في مختلف المدن الليبية.