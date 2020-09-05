«شبح المجاعة» يُهدد 4 دول إحداها عربية والأمم المتحدة تُحذر

تلوح مجاعة في أفق شمال شرق نيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن وغيرهم، حيث يواجه ما يقارب 1.4 مليون طفل خطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن 4 دول، إحداها عربية، تواجه خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي على نطاق واسع.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة “أسوشيتد برس” اليوم السبت عن غوتيريش إبلاغه مجلس الأمن الدولي في مذكرة بعثها إليه أمس بخطورة الظروف الغذائية في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرقي نيجيريا ودولة جنوب السودان.

مشيرا إلى أن هذا الوضع يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر.

ولفت غوتيريش إلى ثغرات ملموسة في تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الأربع، التي تعاني من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، تواجه الآن مجددا “شبح النقص الحاد للأمن الغذائي وربما المجاعة”.

كما أشار غوتيريش إلى تردي المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي في دول أخرى تعاني من نزاعات، منها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان.