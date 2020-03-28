شبح انتشار كورونا يُطل بعد تسجيل حالتين جديدتين

ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا إلى 3. [الوطني لمكافحة الأمراض]

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا في ليبيا.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 3 حالات.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة بمصراتة.

وتقدم المركز بالاعتذار إلى مستشفى الحكمة بمدينة مصراتة، على تفهم بيان تأكيد الإصابتين بشكل خاطئ من قِبل المواطنين.

كما أوضح المركز أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، قد أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.

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