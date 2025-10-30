شبكة أطباء السودان تتهم «الدعم السريع» بتصفية 38 مدنياً في كردفان

اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بتصفية 38 مدنيًا في منطقة أم دم حاج أحمد في شمال كردفان، وذلك في حادث وقع يوم الأربعاء، حيث قُتل هؤلاء الأشخاص بدم بارد بعد اتهامهم بالانتماء إلى الجيش السوداني.

وأكدت الشبكة في بيان صحفي أن هذه الجريمة تعكس “سلوكًا همجيًا” وتنفيذاً لـ”سياسة القتل على الهوية” التي تتبعها قوات الدعم السريع في مختلف المناطق السودانية.

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث ليس “حادثة معزولة”، بل يأتي في سياق “مخطط التطهير والإبادة” الذي تنفذه الدعم السريع ضد المدنيين في شمال كردفان ودارفور، في وقت تسود فيه صمت دولي تجاه الجرائم المرتكبة.

ودانت الشبكة هذه “الجريمة البشعة” وحمّلت قوات الدعم السريع وقادتها المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة.

وأكد البيان أن كل من يشارك أو يصمت عن هذه الجرائم يكون “شريكًا فيها”، داعيًا المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري لوقف آلة القتل التي تواصل ارتكاب المجازر في المدن السودانية التي تدخلها قوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع تنكل بموظفي الهلال الأحمر في دارفور: فيديو يوثق الاعتداءات

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد عناصر قوات الدعم السريع وهو يضرب متطوعي الهلال الأحمر في إقليم دارفور غرب السودان.

الفيديو، الذي أثار موجة من الغضب والاستنكار، يظهر عنصرًا من الدعم السريع وهو يحمل عصا ويقوم بتعنيف أحد موظفي الهلال الأحمر.

كما أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان له، أن خمسة من متطوعي الهلال الأحمر السوداني لقوا مصرعهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية في مدينة بارا بولاية شمال كردفان.

وأوضح البيان أن الضحايا كانوا يرتدون سترات الهلال الأحمر، التي يُفترض أن توفر لهم الحماية اللازمة وفقًا للقوانين الدولية، إضافة إلى حملهم بطاقات هوية رسمية صادرة عن الفرع المحلي للاتحاد. وأشار الاتحاد إلى أن ثلاثة متطوعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأدان البيان الحادث بشدة، مشيرًا إلى أن “أي اعتداء يستهدف الفرق الإنسانية يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا”، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر وتعيق الجهود الرامية لتقديم المساعدة للسكان المتضررين من النزاع.

وتشهد ولاية كردفان، التي تعتبر غنية بموارد النفط، مواجهات عنيفة في إطار الحرب الأهلية المستمرة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع استعادتها السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية، التي تعد نقطة تقاطع رئيسية تربط بين الخرطوم و دارفور.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا دمويًا على السلطة بين عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، ما يزيد من المخاوف من انقسام دائم للبلاد، وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان هو “الأسوأ في العالم” حاليًا، في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و الدعم السريع.

