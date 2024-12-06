شبكة أمريكية: إيران قادرة على إنتاج 12 قنبلة نووية

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “أن إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم، لكن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد قرارا بصنع مثل هذا السلاح”.

وذكر التقرير أنه “إذا قررت إيران مواصلة إنتاج الأسلحة النووية، فإنها تمتلك البنية الأساسية والخبرة لإنتاج اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة بسرعة في عدة منشآت تحت الأرض”.

وأضاف التقرير، “أن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في أبريل الماضي دفع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة أهمية الأسلحة النووية على الردع بشكل علني”.

ووفقا للتقرير، “تتمتع طهران بـ”القدرة على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة بسرعة إذا اختارت ذلك بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60 بالمئة”.

وأضاف أنه “على مدى الأشهر القليلة الماضية، جعلت طهران نفسها في وضع أفضل لإنتاج سلاح نووي من خلال تخصيب المزيد من اليورانيوم، مما أدى إلى إنشاء مخزونات تتجاوز بكثير طموحات إيران النووية المدنية المزعومة”.

وبحسب التقرير، “تقدر الولايات المتحدة أن إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة وتستمر في تحسين دقة وقوة فتك الصواريخ وموثوقيتها، بما في ذلك استخدام الدروس المستفادة من هجوم أبريل على إسرائيل”.

وذكر التقرير أن “طهران قد تجمع أيضا بيانات عن الحرب في أوكرانيا عندما تستخدم روسيا الصواريخ الباليستية الإيرانية القريبة المدى هناك”.