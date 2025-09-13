تقديراً لمسيرتها الوطنية.. تكريم الدكتورة «سعادة الشلي»

كرمت شبكة إعلام المرأة العربية الدكتورة سعادة الشلي، الرئيسة الفخرية للرائدات الليبيات وعضو مجلس النواب، تقديراً لمسيرتها العظيمة وعطائها المتميز في خدمة المرأة والمجتمع الليبي والعربي.

وتسلمت الشلي خلال الحفل شهادة شكر وتقدير إضافة إلى ميدالية التكريم الفخرية، في تكريم جاء بتكليف من رئيس شبكة إعلام المرأة العربية، تجسيداً لمكانتها الوطنية والإنسانية ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والمجتمع.

وحضر الحفل الأمين العام للشبكة والمنسق العام، إلى جانب وفد من شبكة إعلام المرأة العربية، معربين عن اعتزازهم بمساهمات الشلي في تعزيز دور المرأة الليبية في المجالات السياسية والاجتماعية.