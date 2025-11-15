شبكة إلكترونية تستهدف حسابات الليبيين.. عملية أمنية محكمة تكشف التفاصيل!

تمكن جهاز البحث الجنائي في ليبيا من تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد شبكة إلكترونية متورطة في عمليات احتيال مصرفي متقنة، بعد استهداف صفحات وهمية تنتحل اسم أحد المصارف التجارية.

وأوضحت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز أن المتهم، من جنسية أجنبية، كان يشارك في سحب مبالغ مالية من حسابات مصرفية عبر تطبيقات إلكترونية بعد خداع الضحايا بأساليب دقيقة تعتمد على صفحات مزيفة تطلب بياناتهم المصرفية ورمز التأكيد المرسل إلى هواتفهم، ثم يقوم عنصر آخر في الشبكة بفتح التطبيق الخاص بحساب الضحية وتنفيذ عمليات السحب والتحويل، قبل تمرير الأموال إلى عملات رقمية عبر منصات غير متعاونة محليًا ودوليًا، ما يصعب تتبعها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعترف باستلام مبالغ مالية سُحبت من حسابات الضحايا، فيما وصلت عمليات الإيداع المرتبطة بهذه الشبكة الاحتيالية إلى 25 حوالة مصرفية، في مؤشر يعكس حجم النشاط الإجرامي وتعقيده.

وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، أحيل المتهم والقضية بالكامل إلى النيابة العامة عبر إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي.

فيما أصدر المصرف المستهدف تحذيرات عاجلة للمواطنين، مؤكدة على ضرورة عدم التفاعل مع أي صفحة أو حساب يدّعي تمثيل المصارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد دائمًا من الحسابات الرسمية، وعدم مشاركة البيانات المصرفية أو رموز التأكيد مع أي جهة غير رسمية، لضمان حماية أموالهم.