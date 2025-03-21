شبكة تهريب دولية في قبضة «دعم الاستقرار».. والمهاجرون من بنغلاديش

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن تفكيك تشكيل عصابي دولي متخصص في الهجرة غير الشرعية.

وفي التفاصيل، أفاد الجهاز في بلاغ، بتمكن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من تفكيك التشكيل العصابي، حيث يمتلك التشكيل مكاتب في دولة بنغلاديش تقوم بإرسال مهاجرين إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتم نقلهم إلى العاصمة طرابلس وإيوائهم في مساكن تمهيدًا لتهريبهم عبر البحر.

وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط 3 عناصر من الشبكة، وهم ليبي الجنسية وشخصان بنغلاديشيان.

وقد اعترف المتهمون بتجهيز مجموعة من 17 مهاجرًا بنغلاديشيًا لنقلهم إلى مدينة زوارة، حيث كان ينتظرهم رأس التشكيل العصابي، وهو ليبي الجنسية، لتهريبهم عبر قوارب الموت نحو أوروبا.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 6 أيام على ذمة التحقيق.