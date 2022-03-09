شبكة «عين ليبيا» تُهنئ «المنقوش» لحصولها على جائزة المرأة الشجاعة

تحصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية وتُقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

وهنأ مكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة الأمريكية، المنقوش، ووكيلة وزارة المالية العراقية طيف سامي لحصولهما على تلك الجائزة.

هذا وسينظم حفل توزيع للجوائز في 14 مارس الجاري، عبر وسائل الاتصال عن بُعد، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وستلقي السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، كلمة خلاله.

وبحسب الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية، فإن هذه الجائزة تُقدم للنساء اللائي يظهرن القيادة والشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.

يُشار إلى أن المنقوش هي أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية ليبيا، والخامسة في دول شمال أفريقيا، وخلال ثورة 17 فبراير عام 2011، ترأست المنقوش وحدة المشاركة العامة في المجلس الوطني الانتقالي، والتي تعاملت مع منظمات المجتمع المدني.

وعملت المنقوش كممثل لليبيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، ومسؤولة ببرنامج لقانون بناء السلام في مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات في فيرجينيا، إضافة إلى دراستها في جامعة بنغازي، وعملها هناك كأستاذ مساعد في القانون، وحصولها على منحة فولبرايت في الولايات المتحدة، حيث تخرجت من مركز العدالة وبناء السلام في جامعة إيسترن مينونايت في فيرجينيا، ثم حصلت على الدكتوراة في تحليل النزاعات وحلها من جامعة جورج ميسون.

وتتقدم شبكة “عين ليبيا” بالتهنئة للدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بمناسبة حصولها على جائزة المرأة الشجاعة.