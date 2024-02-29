شبكة لاسلكية لمراقبة الزراعات المحمية من تصميم مهدنسات سوريات

صممت عدد من مهندسات الإلكترونيات والاتصالات في جامعة دمشق، شبكة لاسلكية متداخلة للمراقبة عن بعد والتحكم بنظام الري والإنارة للمزروعات ضمن البيوت الزراعية المحمية.

ونقلت وكالة سانا عن المهندسة سوزان أبو خروب، المشاركة في المشروع قولها، أنهن استخدمن في مشروعهن الشبكة المتداخلة اللاسلكية وتقنية انترنيت الأشياء، التي تتيح التفاهم بين الأجهزة المرتبطة مع بعضها ومع المستخدمين، وتحديد وظائف معينة للنظام وتبادل البيانات ومراقبة النتائج واتخاذ القرارات.

ولفتت إلى أنها وزميلاتها تمكن من التحكم والمراقبة عن بعد بالشبكة بالكامل ونتج عن المشروع إمكانية زيادة مساحة التغطية لتأمين التحكم عن بعد بالبيوت المحمية.

ويمكن المشروع المزارع من مراقبة مؤشرات التربة والمناخ ومستوى المياه لكافة البيوت الزراعية، والتحكم بالمراوح والإضاءة وأنظمة التدفئة والري للحصول على أفضل إنتاجية وتوفير الجهد والوقت.

وشارك المشروع بعنوان “ربط البيوت البلاستيكية بشبكة لاسلكية متداخلة وتقنية انترنيت الأشياء للتحكم والمراقبة عن بعد” في المعرض السادس لمشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي، الذي أقامته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، وضم 196 مشروعاً وبحثاً تطبيقياً.