شتوان: سيادة ليبيا لن تتحقق إلا في ظل حكومة تكنوقراط

قال رئيس المشروع الحضاري النهضوي والمرشح الرئاسي د. فتحي بن شتوان إن بناء الدولة الوطنية في ليبيا يتطلب التكاثف حول رؤية شاملة تُحقق الأمن وتحفظ السيادة وتُعزز التنمية.

وأضاف في مقال نُشر عبر شبكة “عين ليبيا”: “ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء الصراعات الداخلية، والتصالح مع الذات، وبناء مؤسسات قوية تُحقق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل نشرق ومستقر”.

وأردف د. شتوان: “ولتحقيق كل هذا وترجمته على أرض الواقع في ليبيا يتطلب حكومة واحدة من التكنوقراط الوطنيين تبسط سيطرتها على البلاد برا وبحرا وجوا”.