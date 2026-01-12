أثنت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية الدولية وقناة RT التلفزيونية، على شجاعة سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد قرارها الثابت بمرافقة زوجها إلى السجن الأمريكي، واعتبرت هذا الإنجاز “أعظم من إنجاز زوجات الديسمبريين”.

وقالت سيمونيان في برنامج “مساء الأحد مع فلاديمير سولوفيوف” على قناة “روسيا 1” التلفزيونية: “فيما يتعلق بزوجة مادورو، أود أن أعرب عن إعجابي بتصرفها الفذ… السجن الأمريكي أصعب من نيكولايف سيبيريا، والإنجاز الذي حققته فلوريس أروع من إنجاز زوجات الديسمبريين”.

ويُذكر أن سيليا فلوريس ليست مجرد سيدة أولى، بل شخصية مؤثرة في الحياة السياسية الفنزويلية منذ عهد الرئيس هوغو تشافيز، وقرارها بالوقوف إلى جانب مادورو خلال احتجازه من قبل الجيش الأمريكي نال إشادة العديد من القادة العالميين.

وأوضح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الأمريكيين عرضوا على فلوريس البقاء في وطنها لكنها رفضت، مؤكدًا: “إنها امرأة شجاعة للغاية”.

كما أكد السفير الروسي لدى فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف أن فلوريس اختارت بنفسها مرافقة زوجها إلى السجن، مشيرًا إلى شجاعتها الاستثنائية.

ومصطلح “زوجات الديسمبريين” يشير إلى إحدى عشرة امرأة رافقن أزواجهن المحكوم عليهم بالنفي إلى سيبيريا بين عامي 1826 و1830، وهن من فقدن الامتيازات والثروة، وشاركن في معاناة الأشغال الشاقة، ليصبحن رمزًا للوفاء والوفاء للشريك.

أما نيكولايف سيبيريا، فهو الاسم التاريخي لمدينة نوفوسيبيرسك في روسيا، والتي احتفظت بهذا الاسم بين 1893 و1926، وتعد إحدى المناطق المعروفة بقسوة الظروف خلال الحقبة التاريخية.