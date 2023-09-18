شحنات جديدة تصل إلى المتضررين من إعصار “دانيال” بالمنطقة الشرقية

وصلت اليوم الاثنين، شحنات جديدة لمساعدات إنسانية وإغاثية إلى المدن والمناطق المتضررة من العاصفة “دانيال” شرق ليبيا، وذلك بتنسيق من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتشمل هذه الشحنات الإغاثية وفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا”: مفروشات ومياه شرب، وتم توزيعها على مناطق المخيلي وأم الرزم وجرد العبيد ومدينة درنة.

وتهدف هذه المساعدات إلى سدّ احتياجات المواطنين المتضرّرين جراء العاصفة الجوية، والتي بلغ عدد الأسر المتضررة فيها 145 عائلة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود الحكومة الليبية لمساعدة المتضررين من العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة، وتسببت في مقتل وفقدان الآلاف وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.