شحنات جديدة من الدولار.. خبير اقتصادي: تحسن تدريجي بسوق «النقد الأجنبي»

كشف الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، عن تطورات جديدة في سوق الدولار النقدي داخل البلاد، مشيراً إلى أن حجم ما تم بيعه خلال الأسبوع الماضي يُعد محدوداً مقارنة بالكميات التي جرى توريدها إلى السوق.

وأوضح الجديد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي وصلت اليوم، وتجاوزت في حجمها كامل ما تم بيعه خلال الأسبوع الماضي، ما يعني تعويض الكميات السابقة مع تسجيل زيادة إضافية في المعروض النقدي.

وبيّن أن الأسبوع الأول من عمليات البيع شهد بداية متواضعة، حيث لم تتجاوز المبيعات في اليوم الأول 6 ملايين دولار، قبل أن تشهد ارتفاعاً تدريجياً لتتخطى 30 مليون دولار خلال آخر يومين من الأسبوع، وهو ما يعكس تحسناً في وتيرة الطلب والتداول داخل السوق.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً أكبر في حجم بيع النقد الأجنبي، مع تسجيل أرقام يومية أعلى من المستويات الحالية، في ظل استمرار تدفق الشحنات النقدية.

وفي سياق آخر، تطرق مختار الجديد إلى ملف المرتبات، مشيراً إلى أن صرف مرتبات شهر مايو قبل عيد الأضحى يُعد أمراً ممكناً، خصوصاً مع تفعيل منظومة راتبك لحظي التي تسهم في تسريع عمليات التحويل والصرف.

ودعا في منشوره وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي إلى تسريع الإجراءات المالية قائلاً إن توسيع العمل على المنظومات الإلكترونية من شأنه أن يتيح للمواطنين استلام مرتباتهم قبل العيد، بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية وإدخال الفرحة على الأسر.

وفي منشور منفصل، أكد الخبير الاقتصادي ناظم الطياري أن صرف مرتبات شهر مايو قبل عيد الأضحى يعتمد على سرعة إحالة بيانات الموظفين من مختلف القطاعات إلى وزارة المالية قبل يوم 14 من الشهر، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا الموعد يمنح فرصة كبيرة لإنجاز المرتبات وصرفها قبل العيد.

وأوضح الطياري أن هناك متابعة مستمرة مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.

كما أشار إلى أن المصارف التجارية قد تبدأ، في حال استكمال الإجراءات، صرف السيولة يوم الأربعاء المقبل عبر مختلف المصارف على مستوى ليبيا، مع تحديد سقف سحب متوقع يبلغ 3000 دينار.

وأضاف أن هناك توجهاً لدراسة صرف منحة الزوجة والأبناء والبنات لثلاثة أشهر دفعة واحدة قبل عيد الأضحى، في حال توافر الترتيبات المالية اللازمة.

هذا وتشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة تحركات متسارعة في ملفي النقد الأجنبي والمرتبات، في ظل محاولات المصرف المركزي ضبط السوق وتنظيم تدفق الدولار، بالتوازي مع تطوير منظومات الصرف الإلكتروني مثل راتبك لحظي.

كما يزداد التركيز الحكومي على تسريع صرف المرتبات والمنح الاجتماعية قبل المناسبات الدينية، بهدف تخفيف الضغط المعيشي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.