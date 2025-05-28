شحنة أدوية جديدة تعزز جاهزية المستشفيات في مسلاتة وترهونة وبوسليم

باشر جهاز الإمداد الطبي، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، توزيع شحنة جديدة من الأدوية العامة على عدد من المؤسسات والمرافق الصحية، منها الخدمات الصحية بوسليم، ومستشفى الحوادث أبو سليم، ومستشفى سيدي السائح القروي، بالإضافة إلى مخازن مكتب الصيدلة في ترهونة ومركز أمراض السكر في مسلاتة.



وجاء هذا التوزيع تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه الأخير مع وكيل عام وزارة الصحة– المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج.

ويأتي ذلك استنادًا إلى متابعة الدكتور الغوج خلال جولاته التفقدية الميدانية للمرافق الصحية في مدينتي مسلاتة وترهونة ومنطقة بوسليم، بهدف الوقوف على احتياجاتها وتوفير الدعم اللازم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جاهزية المرافق الصحية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتحسين جودة الرعاية الصحية.