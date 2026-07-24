شحنة بنزين جديدة تصل طبرق.. البريقة تعزز المخزون بأكثر من 31 ألف طن

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات استقبال شحنة جديدة من وقود البنزين داخل مستودع طبرق النفطي، ضمن الجهود التشغيلية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار إمدادات الوقود في مختلف المناطق.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن عمليات تفريغ الشحنة تتواصل من الناقلة MT Kalymnos Dawn إلى خزانات مستودع طبرق النفطي، موضحة أن الكمية المستلمة تُقدّر بأكثر من 31 ألف طن متري من وقود البنزين.

وأكدت شركة البريقة أن هذه العمليات تأتي في إطار خططها التشغيلية المعتمدة لتأمين احتياجات السوق المحلية، وضمان استمرار تزويد محطات الوقود التابعة للشركة وشركات التوزيع بالكميات المطلوبة بصورة منتظمة.

وأوضحت الشركة أن استقبال الشحنات النفطية المتتالية يمثل جزءًا من برنامجها للحفاظ على مستويات مناسبة من المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استقرار عمليات التوزيع، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن فرق التشغيل بالمستودع تواصل أعمالها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، لضمان تنفيذ عمليات استقبال وضخ الوقود بكفاءة، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة المعمول بها داخل مرافق التخزين النفطية.

وتسعى شركة البريقة لتسويق النفط من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز جاهزية منظومة الإمداد، ورفع قدرة مستودعاتها على تلبية احتياجات محطات الوقود وشركات التوزيع في مختلف المناطق، بما يساهم في استقرار توفر البنزين للمواطنين.

هذا وتُعد شركة البريقة لتسويق النفط إحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن توزيع المحروقات في ليبيا، حيث تعمل على إدارة عمليات استقبال وتخزين وتوزيع الوقود عبر شبكة من المستودعات النفطية المنتشرة في البلاد.

وتلعب مستودعات مثل مستودع طبرق دورًا مهمًا في دعم الإمدادات وتأمين احتياجات المناطق الشرقية، ضمن منظومة تهدف إلى ضمان استمرارية توفر المنتجات النفطية في السوق المحلية.