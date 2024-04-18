شحنة طبية من مفوضية اللاجئين لمراكز الرعاية الصحية في طرابلس والزاوية

سلمت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، شحنة معدات ومستلزمات طبية لمراكز للرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وتضم الشحنة حسب بياتن للمفوضية عبر صفحتها في فيسبوك، أسرة طبية، وكراسي متحركة، ومعدات مختبرات، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى آلات تعقيم.

وأضافت المفوضية أن تركيزها منصب على عيادات واقعة في مناطق استقبلت اللاجئين، إلى جانب النازحين داخليا والمجتمع المضيف.

وأشارت المفوضية إلى تلقي ثلاث عيادات في طرابلس والزاوية هذا الدعم، الذي يستهدف 35.000 مستفيد في مناطق تعاني فيها الخدمات الصحية من تزايد الأعباء. وأكدت المفوضية، أنها ستسلم المزيد من المعدات لتستهدف 5 عيادات في شرق البلاد، بما في ذلك في بنغازي وشحات والكفرة، وذلك لمساعدة اللاجئين السودانيين والنازحين داخليا والمتضررين من فيضانات درنة، كما سيستفيد 67.000 شخص آخرين من هذه المساعدات المنقذة للحياة.