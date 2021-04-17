أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن شحن محطة تحويل أوبارى جهد 220 ك.ف وإدخالها على الشبكة العامة، يوم الجمعة.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن المحطة تأتي ضمن خطط الشركة العامة للكهرباء للاستفادة من كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري، حيث سيتم ربط كل وحدات محطة أوباري الأربعة على الشبكة والاستفادة من كامل الطاقة المنتجة بقدرة إجمالية تصل إلى 640 ميجاوات.

ونوهت شركة الكهرباء إلى أن محطة التحويل الجديدة إضافة ممتازة للشركة العامة للكهرباء وللمنطقة الجنوبية بالكامل وخطوة متقدمة لاستكمال محطة أوباري بكامل مرفقاتها.

بحمد الله وتوفيقه تم يوم الجمعة الموافق 2021/04/16 م شحن محطة تحويل اوبارى جهد 220 ك.ف وإدخالها علي الشبكة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١

#استكمال الأعمال اللازمة لشحن محطة تحويل اوباري جهد 220 ك ف . بحمد الله وتوفيقه قامت فرقة صيانة خطوط الجهد الفائق… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١