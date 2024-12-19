شخصيات إعلامية بارزة وصنّاع محتوى يشاركون في«أيام طرابلس الإعلامية»

أقيم اليوم الخميس، في طرابلس الليبية، منتدى “الاتصال الحكومي” ضمن “أيام طرابلس الإعلامية”، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الإعلامية وصنّاع المحتوى.

وقدم الإعلامي الفلسطيني ورئيس منتدى الشرق، وضاح خنفر، جلسة تناولت “صناعة الرأي العام وتأثيرها على سياسات الدول، مسلطا الضوء على دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي”.

كما ألقى صانع المحتوى الشهير أحمد الغندور، المعروف بـ”الدحيح”، خطابا بعنوان “أبناء العالم الرقمي.. كيف نتواصل مع الشباب اليوم”، مستعرضًا أساليب التواصل الفعال مع الأجيال الرقمية”.

إضافة إلى ذلك، “شهد المنتدى حوارات وجلسات تناولت قضايا الإعلام والتواصل من زوايا مختلفة، بهدف تعزيز دور الإعلام في المجتمع الليبي وتطوير قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين”.

يُذكر أن منتدى “الاتصال الحكومي”، جزء من فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، “التي تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في المجتمع الليبي، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين”.

هذا انطلقت فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، ضمن أجندة “أيام طرابلس الإعلامية”، المقامة بمجمع قاعات غابة النصر، حيث شارك رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، في المنتدى.