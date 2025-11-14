شخصيات جديدة لـ«ChatGPT».. مايكروسوفت تحذر من ثغرة تهدد خصوصية المحادثات

أطلقت OpenAI تحديثًا رئيسيًا لتطبيق ChatGPT يتيح للمستخدمين اختيار شخصيات متباينة، من بينها شخصية “غريبة الأطوار”، لتعزيز تجربة المحادثة وجعلها أكثر تفاعلية ومتعة، بينما حذرت مايكروسوفت في الوقت نفسه من ثغرة أمنية جديدة قد تكشف محتوى المحادثات في روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت OpenAI عن إضافة ثلاثة أنماط شخصية جديدة في ChatGPT تشمل “غريبة الأطوار” و”المحترف” و”الصريح”، لتضاف إلى الخيارات السابقة مثل “الساخر” و”الثرثار”، بهدف تمكين المستخدمين من اختيار الشخصية الأنسب لأسلوبهم واحتياجاتهم أثناء المحادثة.

وأوضحت الشركة أن التحديث يسمح أيضًا بضبط خصائص الذكاء الاصطناعي بدقة، مثل درجة إيجاز الردود، ومستوى الدفء في الأسلوب، وسهولة قراءة النتائج، فضلاً عن التحكم في تكرار استخدام الإيموجي.

ويأتي هذا التحديث استجابة لانتقادات واجهتها OpenAI بعد أن أظهر نموذج GPT‑4o السابق ردودًا داعمة بشكل زائد لكنها غير صادقة، ما دفع الشركة إلى تحسين أداء النظام وتقديم تجربة أكثر مرونة وشخصية للمستخدمين.

وشمل التحديث أيضًا إدخال نموذجين جديدين: “النموذج الفوري” لتقديم ردود أكثر دفئًا وذكاءً، و”نموذج التفكير” لتعزيز الأداء في المهام المعقدة.

في المقابل، كشفت مايكروسوفت عن ثغرة أمنية أسمتها “Whisper Leak”، يمكن للمهاجمين من خلالها كشف محتوى المحادثات في روبوتات الدردشة من خلال تحليل أحجام حزم البيانات وتوقيت إرسالها، دون الحاجة لفك التشفير.

وأوضحت الشركة أن الثغرة قد تعرض المستخدمين للمراقبة والاستهداف، خاصة عند مناقشة موضوعات حساسة مثل الاحتجاجات أو السياسة أو المعلومات المالية.

وردت عدة شركات، منها OpenAI وMicrosoft Azure وMistral، بإجراءات حماية تضمنت إضافة سلسلة عشوائية من النصوص لكل استجابة لإخفاء طول الجمل المرتبطة بالتعليمات، مع نصائح للمستخدمين باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والحذر عند مناقشة المواضيع الحساسة.