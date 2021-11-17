شخصيات سياسية تلحق بركب الترشيحات نحو 24 ديسمبر

تقدّم عدد من الشخصيات السياسية في البلاد بتقدم طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنّه هناك تزايد ملحوظ في أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنّها قبلت يوم أمس مستندات، المرشحين محمد المزوغي، وعبدالله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، وخليفة حفتر.

وتقدّم اليوم سفير ليبيا السابق في الإمارات عارف النايض، وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس الأركان السابق محمد الشريف، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية الأسبق محمد الشريف، تقدّموا بأوراق ترشحهم إلى مفوضية الانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشارت المفوضية أنّها، ستقوم بالتدقيق في البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، لتأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية وفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.