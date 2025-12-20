شراء 20 مقاتلة «يوروفايتر».. تركيا توسع قدراتها الدفاعية

أعلنت تركيا عن نيتها شراء 20 مقاتلة من طراز “يوروفايتر” في إطار اتفاقية مع بريطانيا، ومن المتوقع أن تدخل هذه الطائرات الخدمة تدريجيًا اعتبارًا من عام 2030.

وأوضح وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال الاجتماع السنوي لتقييم أنشطة وزارة الدفاع أن المفاوضات مع قطر وعُمان لشراء طائرات “يوروفايتر” تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الطائرات القادمة من قطر جاهزة للاستخدام الفوري وسجّل لها وقت طيران قصير، وقد سلّمت مع ذخائرها ومعداتها الكاملة بعد تفهم الجانب القطري للاتفاقية.

أما الطائرات القادمة من عُمان، فأوضح الوزير أنها استخدمت لفترة محدودة ومخزنة حاليًا في حظائر الطائرات، وتحتاج إلى تحديث قبل دخول الخدمة، يشمل تركيب رادار AESA، وتمكينها من إطلاق صواريخ “ميتيور”، وتحديث أنظمة إلكترونيات الطيران، متوقعًا الانتهاء من تحديث 12 طائرة بحلول عام 2028.

وأشار غولر إلى مشاركة الطيارين الأتراك حاليًا في التدريبات الجوية المشتركة مع نظرائهم القطريين، مع الإشارة إلى أن أنقرة ستبدأ قريبًا تدريب طياريها وفنيي الصيانة على طائرات “يوروفايتر” في كل من قطر وعُمان، لضمان تأهيل الكوادر الوطنية قبل استلام الطائرات.

ورداً على الانتقادات المتعلقة بشراء طائرات مستعملة، قال الوزير إن هذه الممارسات شائعة في أوروبا، حيث تشتري العديد من الدول طائرات فائضة من حظائر حلفائها، مؤكّدًا أن تركيا لن تكتفي بالاستلام فقط، بل ستعمل على توطين التكنولوجيا محليًا، بما يشمل تطوير برمجيات محلية الصنع، وتحميل ذخائر محلية، إضافة إلى تطوير نسخة محسّنة من صاروخ “ميتيور” قد تُعرض للبيع لحلفاء محتملين.

وتسعى تركيا من خلال هذه الخطوة لتعزيز قدراتها الجوية ضمن خطط تحديث قواتها المسلحة، حيث تمثل مقاتلات “يوروفايتر” إضافة استراتيجية لدعم الدفاع الجوي الوطني والمشاركة في برامج التدريب المشترك مع الدول الحليفة في المنطقة، بما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع التهديدات الإقليمية والدولية بفاعلية أكبر.

ومقاتلات “يوروفايتر” تعتبر من أبرز المقاتلات متعددة المهام في أوروبا، وتشكل جزءًا من برنامج تطوير مشترك بين بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتُستخدم على نطاق واسع في العديد من جيوش المنطقة الأوروبية والشرق الأوسط. شراء تركيا لطائرات مستعملة يعكس استراتيجيتها لزيادة قدراتها الجوية بسرعة وبتكلفة أقل، مع الاحتفاظ بإمكانية تطويرها محليًا، بما يتماشى مع خططها الطموحة لتحديث القوات المسلحة وتحقيق استقلال تقني جزئي في قطاع الدفاع.