شراكات عربية جديدة لدعم «التحول الرقمي» وتطوير الخدمات الحكومية

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، في أعمال المنتدى العربي الثالث للتحول الرقمي والإدارة العامة، الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبمشاركة وزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية.

وناقشت جلسات اليوم الأول من المنتدى محور الابتكار في الحوكمة من أجل إدارة عامة جاهزة للمستقبل، حيث استعرض المشاركون آليات تطوير الإدارة العامة، وتعزيز كفاءتها، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الحكومية.

وأكدت جلسات المنتدى أن تطوير الإدارة العامة يتطلب تحولًا مؤسسيًا شاملًا يرتكز على القيادة الفاعلة، والإدارة المتمحورة حول المواطن، وتعزيز حوكمة البيانات، إلى جانب تطوير الوظيفة العامة بما يدعم الابتكار ويرفع كفاءة الأداء.

وعلى هامش أعمال اليوم الثاني، عقد وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا مباحثات ثنائية مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، تناولت سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والمغرب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تحديث الإدارة العامة، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وتبادل الخبرات في مجالي الحوكمة الإدارية والابتكار المؤسسي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون العربي، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، بما يسهم في تطوير الإدارة العامة ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وخلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية والقيادية، وإرساء بيئة مؤسسية داعمة للابتكار، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، إضافة إلى اعتماد مؤشرات لقياس الأداء والأثر، بما يضمن استدامة الإصلاح الإداري، ويعزز تبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.