شراكة أممية لدعم ملف المفقودين في ترهونة

نظمت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بمدينة ترهونة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حوارية مجتمعية بمشاركة عميد وأعضاء المجلس البلدي ترهونة وعدد من أسر المفقودين.

وتهدف هذه الحوارية إلى تعزيز التواصل مع أسر المفقودين ورفع مستوى الوعي حول جهود الهيئة في هذا الملف الإنساني، حيث تم استعراض الجوانب الفنية والإنسانية لعمليات البحث والتعرف على المفقودين. كما قدّم موظفو الهيئة عروضًا توضح مراحل العمل الميداني وآليات جمع العينات والتحليل الجيني داخل الهيئة.

وتعد هذه الحوارية جزءًا من سلسلة لقاءات ميدانية تنفذها الهيئة في مختلف المدن الليبية، في إطار دعم الشراكة المجتمعية وتعزيز العمل المشترك في ملف المفقودين.