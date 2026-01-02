مؤسسة النفط وجامعة وادي الشاطئ تعززان الشراكة لتأهيل كفاءات قطاع الطاقة

أجرى الدكتور عبدالسلام زيدان، مدير فرع المؤسسة الوطنية للنفط بالمنطقة الجنوبية، زيارة رسمية إلى جامعة وادي الشاطئ، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة ناصر منصور أبوهمود والكاتب العام للأكاديمية، الأستاذ أبوبكر عبدالله بن ناجم.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما دعم خريجي الجامعة عبر توفير فرص تدريبية، والاستفادة من أوائل الخريجين في التخصصات المتعلقة بقطاع النفط والطاقة، بالإضافة إلى دعم الفرق البحثية وتوجيه البحث العلمي التطبيقي لتلبية احتياجات القطاع. كما تم بحث تنظيم فعاليات علمية وورش عمل مشتركة تهدف إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لتعزيز دور الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية، ودعم توجه المؤسسة نحو الاستثمار في العنصر البشري والبحث العلمي بما يخدم مسارات التنمية الوطنية.