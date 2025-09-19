شراكة جديدة لتعزيز «التخطيط الاجتماعي» عبر تقنيات «الاستشعار عن بعد»

في إطار جهودها لتعزيز التخطيط الاجتماعي القائم على البيانات، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية مبادرة “التنمية المجتمعية الفاعلة” من خلال توقيع محضر اتفاق تعاون مع الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية نحو دمج التقنيات الجغرافية الحديثة في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية، بما يعزز كفاءة الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.

وتم توقيع الاتفاق بحضور ممثل الوزارة علي امحمد الناضوري، وممثل الجمعية عبد الباسط محمد بن دلّه. ويتضمن التعاون بين الطرفين:

تقديم استشارات فنية وتحليلات مكانية متقدمة تدعم السياسات الاجتماعية.

تبادل البيانات المكانية وتنفيذ دراسات جغرافية تسهم في تحسين استهداف الخدمات.

تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب لبناء القدرات الفنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

دعم عمليات التخطيط والتنسيق من خلال توفير خرائط الكثافة السكانية، مناطق الضعف، ومسارات الاستجابة للطوارئ.

تنفيذ أبحاث ومشروعات تطبيقية تعزز اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

ورأت الوزارة في هذه الشراكة خطوة محورية نحو تحسين كفاءة توزيع الموارد، ودقة استهداف المستفيدين، خاصة النازحين والأسر الضعيفة، عبر أدوات تحليلية تعتمد على بيانات ومؤشرات ميدانية دقيقة.