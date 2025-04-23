شراكة صناعية مرتقبة مع الأردن.. فرص واعدة في قطاع الإنشاءات

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا والأردن، التقى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، وفدًا اقتصاديًا أردنيًا رفيع المستوى، وذلك على هامش فعاليات معرض طرابلس الدولي، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض.

وضم الوفد الأردني “ممثلين عن المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، ونائب رئيس الغرفة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال الأردنيين”.

وتناولت المباحثات “سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل المواد الكيميائية الداخلة في صناعة الخرسانة، ومجال الغاز، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في العزل المائي والحراري”.

وتركز النقاش بشكل خاص على “إمكانية إقامة شراكات استراتيجية في مجال الصناعات الكيميائية ذات الصلة بالعوازل المائية والخرسانات، وكذلك الصناعات الكيميائية التي تدخل في قطاع الإنشاءات بشكل عام، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من قدراتهما الصناعية”.