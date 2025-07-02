شراكة متجددة بين ليبيا ومنظمة الصحة العالمية.. تركيز على مكافحة الأوبئة والتدريب

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، وبإشراف مكتب التعاون الدولي، في إطار دعم الشراكة الدولية وتفعيل برامج التعاون الصحي المشترك.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، سعدالدين عبدالوكيل، إلى جانب نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا، حيث تناول اللقاء مناقشة آليات تطوير التعاون في عدد من المجالات الصحية ذات الأولوية، أبرزها: الرعاية الصحية الأولية، مكافحة الأوبئة، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

وأكد الجانبان على ضرورة بناء شراكة استراتيجية فعالة تواكب خطة التنمية الصحية المعتمدة في ليبيا، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتحسين كفاءتها بما يلبي تطلعات المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وبتكليف مباشر من الوكيل العام لوزارة الصحة، الدكتور محمد الغوج، لتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين وتكثيف الجهود لتطوير النظام الصحي الوطني.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية والعمل على وضع برامج تنفيذية واقعية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن ترجمة نتائج التعاون إلى مشاريع ملموسة تخدم مختلف مناطق البلاد.