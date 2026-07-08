تستهدف إنتاج 80 ألف برميل يومياً.. ليبيا توقع اتفاقية نفطية جديدة

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، بالشراكة مع المؤسسة الليبية للاستثمار، اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج (EPSA) الخاصة بالمنطقة 47 في حوض غدامس مع مجموعة UCC Holding، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات وتوسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ برامج استكشافية وتطويرية وفق أفضل الممارسات الفنية، بما يسهم في استغلال الإمكانات الهيدروكربونية للمنطقة، ودعم خطط المؤسسة الرامية إلى زيادة معدلات إنتاج النفط وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وبموجب الاتفاقية، سيجري تطوير المشروع بهدف رفع إنتاج الحقل إلى نحو 80 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، إلى جانب استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، فيما سيتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية تعكس توجهها نحو توسيع التعاون مع المستثمرين الدوليين، بما يدعم تنفيذ مشاريع التطوير وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، ويسهم في تعزيز أداء قطاع النفط والغاز.

وأضافت أن تنفيذ المشروع سيخضع لاستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطط التطوير وفق الإجراءات المعمول بها، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة الليبية، والاستفادة المثلى من الموارد الهيدروكربونية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمواصلة تطوير قطاع النفط والغاز، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.