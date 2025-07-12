شراكة نفطية واعدة بين طرابلس وبغداد.. اتفاقات فنية واستثمارية في ندوة أوبك العالمية

على هامش الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنعقدة يومي 9 و10 يوليو 2025 في العاصمة النمساوية فيينا، عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة رجب عبدالصادق، اجتماعاً مع نظيره العراقي حيان عبدالغني عبدالزهرة، وزير النفط في جمهورية العراق، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز.

وتناول اللقاء تعزيز الشراكة الفنية والاستثمارية بين البلدين، وركّز على تبادل التجارب في سياسات تطوير الغاز الطبيعي، خصوصاً في ما يتعلق بخفض معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، بهدف الوصول إلى “معدلات صفرية”، وذلك من خلال الاستفادة من مشاريع الغاز الجديدة في ليبيا، واستعراض تجربة العراق الناجحة في هذا المجال بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.

كما تطرق الاجتماع إلى الجولات الأخيرة للعطاءات النفطية في البلدين، بما في ذلك النماذج الاقتصادية والتعاقدية المستخدمة، والدروس المستخلصة منها، مع التأكيد على أهمية تطوير نماذج تعاقدية فاعلة لجذب الاستثمارات وتعزيز استكشاف وتطوير الحقول النفطية.

وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات الفنية المختصة في البلدين، واتفقا على تنظيم ورش عمل فنية خلال الأسابيع المقبلة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وشهد اللقاء حضور مسؤولين بارزين من الجانبين، من بينهم مصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى أوبك، ويوسف الشتوي، مدير إدارة المعلومات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومن الجانب العراقي عزت صابر إسماعيل، وكيل الوزارة لشؤون الغاز، وباسم عبدالكريم الشمخاني، مدير عام شركة نفط البصرة.