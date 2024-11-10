شرب «الحليب» يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عند النساء

أفادت دراسة حديثة بأن شرب الحليب يزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب، بنسبة تصل إلى 21 في المائة.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة «بي إم سي ميديسين» فإن شرب حليب البقر العادي قد يزيد من خطر إصابتك بمرض القلب الإقفاري (آي إتش دي)، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية.

ويعتقد الباحثون أن اللاكتوز الموجود في الحليب قد يؤدي إلى حدوث التهاب، مما قد يؤدي إلى تلف القلب.

وتوصل باحثون في السويد إلى أن النساء اللاتي يشربن كمية من الحليب تعادل كوباً كبيراً يومياً، معرضات لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب. وتوصل الفريق من جامعة أوبسالا في السويد، إلى أن فرصة إصابة النساء بأمراض القلب تكون أكبر إذا كن يتناولن منتجات الألبان؛ لكن صحة قلب الرجال لم تتأثر بالطريقة نفسها.

بالنظر إلى بيانات نحو 60 ألف امرأة و40 ألف رجل، وجدوا أن النساء اللائي شربن 400 ملليلتر (13.53 أونصة) من الحليب يومياً، زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض الحرارة بنسبة 5 في المائة، لوضع ذلك في المنظور.

وأظهرت الدراسات أن زيادة تناول الحليب إلى 600 ملليلتر يزيد من خطر الإصابة بنسبة 12 في المائة، في حين يزيد تناول 800 ملليلتر بنسبة 21 في المائة.

وقال مؤلف الدراسة البروفسور كارل مايكلسون: «النظام الغذائي الصحي ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية»، وأضاف: «يدعم تحليلنا وجود ارتباط بين تناول الحليب بكميات أكبر من 300 ملليلتر يومياً، وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية، واحتمال النوبات القلبية على وجه التحديد عند النساء، ولكن ليس عند الرجال».

وأردف مايكلسون: «كان الخطر الأعلى لدى النساء واضحاً بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب. إن استبدال كمية معتدلة من الحليب المخمر بالحليب غير المخمر، يمكن أن يقلل من المخاطر».

ويعاني الأشخاص المصابون بمرض القلب الإقفاري (ويسمى أيضاً مرض الشريان التاجي) من تضيق شرايين القلب، مما يحد من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب. ويمكن أن يسبب ألماً في الصدر، وفي الحالات الشديدة نوبة قلبية.