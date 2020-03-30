شرب الماء الساخن من ضمن المفاهيم الشائعة حول كورونا

خدمة على واتساب من أجل إجلاء العديد من المفاهيم المغلوطة حول كوفيد19 [انترنت]

نشرت منظمة الأمم المتحدة تغريدة على صفحتها الرسمية مقطع توضيحى للرد على شائعات خاصة بعلاج فيروس كورونا، والتى تتمثل في أن شرب المياه والمشروبات الساخنة يقضي على فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، إن مقولة شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 15 دقيقة، كفيل بالقضاء على كورونا، معلومة غير صحيحة، مطالبة بالتوقف عن الشائعات تحت شعار ” كفى شائعات “.

وفي حين لجأت منظمة الصحة العالمية إلى تخصيص خدمة على واتساب من أجل إجلاء العديد من المفاهيم المغلوطة حول كوفيد19، عمد بعض الناس إلى تناقل عادات وممارسات غير دقيقة معتبرين أنها قد تكافح الوباء، وتصد عنهم أسوأ أزمة صحية يواجهها العالم الحديث.

ولعل من تلك المفاهيم المغلوطة، ما تم تداوله عن أن شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة من شأنه أن يقي من انتقال العدوى.

بالنسبة للطقس المناسب لكورونا، أوضحت المنظمة أن البرد والثلج لا يمكن أن يقتلا الفيروس، كما أن الأخير يستطيع أن ينتقل في المناخ الحار والرطب.

أما في ما يتعلق بالماء الساخن مجدداً، فأكدت أن الاستحمام بالماء الساخن لا يقي من كورونا، كما أن مجففات الأيدي ليست فعَّالة في القضاء عليه.

إلى ذلك، أوضحت أن رش الجسم بالكحول أو الكلور لا يقضي بتانا على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.

كما أشارت إلى أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي لم يثبت فعاليته حتى الآن في مكافحة العدوى.

أما في ما يتعلق بما أشيع عن تناول الثوم لصد كورونا، فلفتت إلى أن الثوم طعام صحي بلا شك، لكنه مع ذلك لا توجد أي بيّنة تثبت أن تناوله يقي من العدوى بكورونا.

وأخيراً أوضحت أن كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض

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