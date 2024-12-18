«شرب الماء».. فوائد عديدة لصحة الجسم

أوصت منظمة الصحة العالمية، بشرب نحو 3.2 لتر يومياً من الماء، نظرا لأهميتها لصحة الإنسان، وفوائدها الكبيرة.

و بحسب مجلة “ساينس أليرت”، قال الطبيب المختص في المسالك البولية، بنجامين بريير، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، (UCSF)،إن “أهم الفوائد المرتبطة بشرب المزيد من الماء تمثلت في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى والمساعدة في فقدان الوزن”.

وأضاف: “أظهرت الدراسات أن شرب الماء يساعد في الوقاية من الصداع النصفي، والتهابات المسالك البولية، ويسهم في التحكم في السكري وانخفاض ضغط الدم”.

وقال: “إن مخاطر عدم شرب كميات كافية من الماء، ترتبط بالجفاف وتقليل متوسط العمر وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة”، مضيفا: “يحتاج الجسم إلى الماء ليبقى باردًا ويتخلص من الفضلات، وبالتالي يجب تعويض هذا الفاقد بشكل مستمر”.

بدورها، أعلنت الدكتورة ناتاليا نوفيكوفا أخصائية الغدد الصماء، أن “شرب الماء في الصباح ينشط الجهاز الهضمي ويحفز إنتاج الإنزيمات الضرورية”.

وتقول الخبيرة لوكالة نوفوستي: “يجب أن يدرك كل شخص أن هذا ضروري. لذلك يجب أن يشرب الماء في الصباح، حيث يعمل كمشغل للجهاز الهضمي، لأنه أثناء النوم، تبقى الإنزيمات في القنوات، لذلك يجب تحفيزها للعمل ومن أجل ذلك يجب شرب الماء الذي يبدأ بتحريكها، وبعدها يتناول الشخص وجبة الفطور ويبدأ الجهاز الهضمي بإفراز إنزيمات جديدة لهضم الطعام بكفاءة عالية”.

وتنصح الطبيبة بضرورة “شرب الماء صباحا منذ الطفولة، وشرب لترين من الماء في اليوم، دون حساب العصائر والشاي والقهوة والحساء وغيرها”.