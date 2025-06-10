شرطة الأوسط بطرابلس تضبط مخموراً اعتدى على مركبة مواطنة

تمكّن عناصر التحري بمركز شرطة الأوسط في طرابلس من ضبط شخص في حالة سُكر، بعد تلقي بلاغ من شقيقين أفادا بتعرضهما للاعتداء اللفظي، وقيام المشكو ضده بتكسير مركبة والدتهما.

وبحسب مصادر من المركز، فقد باشرت وحدة التحري فور تلقي البلاغ عمليات البحث والتحري، حيث تم ضبط المعني، الذي وُجد في حالة سُكر واضحة وتفوح منه رائحة كريهة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.

هذا وتتصاعد في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في عدة مناطق، ويأتي الحادث الذي شهدته طرابلس كجزء من هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع، وغالبًا ما ترتبط مثل هذه الحوادث بحالات التهور أو تأثير تناول الكحول، مما يزيد من خطورة الموقف ويهدد سلامة المواطنين.

وتعمل الجهات الأمنية بشكل مستمر على تكثيف دورياتها والتحقيق في البلاغات المتعلقة بهذه الحوادث، بهدف ضبط المخالفين وفرض القانون، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة الأفراد وممتلكاتهم.