«شرطة الكهرباء» تكشف سبب انقطاع التيار في جنزور.. استدعاء المسؤولين للتحقيق

تلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في الجفارة بلاغاً يفيد بتضرر خط نقل رئيسي بقدرة 220 ك.ف بين محطتي جنزور وسيدي حامد نتيجة حفريات غير منسقة في منطقة جنزور، ما أدى إلى خروج وحدات إنتاج عن الخدمة وانقطاع التيار عن محطات مهمة مثل الجلاء وبن حامد وفشلوم، وأثر سلباً على استقرار الشبكة الكهربائية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، باشرت دوريات الشرطة الكهربائية الموقع فوراً، حيث تم فتح محضر رسمي وإجراء المعاينة الميدانية، كما تم استدعاء صاحب التشاركية المشرفة على أعمال الحفر وسائق الآلة الثقيلة المستخدمة في الحفر.

وأكدت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المتسببين، محذرة من خطورة تنفيذ أعمال الحفريات دون التنسيق المسبق مع الشركة العامة للكهرباء، لما قد تسببه من أضرار جسيمة تؤثر على سلامة الشبكة الكهربائية العامة.