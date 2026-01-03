«شرطة النجدة» تضبط سيارة مطلوبة أمنياً في طرابلس

ضبطت دوريات شرطة النجدة في طرابلس مركبة مطلوبة أمنياً، وذلك خلال تنفيذ جولة اعتيادية ضمن الجهود المستمرة لحفظ الأمن وضبط المخالفات المرورية داخل المدينة.

وأوضحت الجهات الأمنية أن الدورية أوقفت مركبة من نوع هونداي قراندايور سوداء اللون تقودها مواطنة، بعد رصد مخالفتها لنظام المرور بسبب قيادتها دون لوحة خلفية وعدم إبراز الدمغة القانونية.

وأضافت أن الوثائق جرى تسليمها إلى مكتب المخالفات، وجرى تحرير إيصال بالمخالفة وفق الإجراءات المعمول بها، وأثناء حضور السائقة إلى شباك المخالفات لسداد القيمة المقررة، أظهر نظام الاستعلام الأمني أن المركبة مطلوبة لدى مرور طرابلس.

وأشارت إلى إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار التنسيق بين وحدات شرطة النجدة والجهات المرورية.

تكثف الأجهزة الأمنية في طرابلس من دورياتها الميدانية خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري، وضبط المركبات المخالفة أو المطلوبة أمنياً، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة وترسيخ سيادة القانون داخل المدينة.