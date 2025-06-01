شرطة النجدة تضبط مركبات وأشخاصاً مطلوبين في طرابلس

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شرطة النجدة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، تمكنت الدوريات الأمنية من تنفيذ عدد من الضبطيات الأمنية الناجحة، أسفرت عن توقيف مركبات وأشخاص مطلوبين في قضايا جنائية.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، ففي الإشارة الضوئية بمنطقة الخضراء، اشتبهت إحدى دوريات النجدة في مركبة من نوع “شيفروليه أوبترا” بيضاء اللون، وبعد التحقق من بياناتها عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبيّن أنها مطلوبة لدى مرور سوق الجمعة على خلفية قضية جنائية. وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المركبة وسائقها إلى الجهة المختصة.

وفي عملية أخرى، تمكنت دورية متمركزة عند جزيرة جنة العريف من ضبط مركبة عامة من نوع “سامسونج SM3” صفراء اللون، حيث أثارت المركبة الشكوك، وبالتحقق من بياناتها عبر المنظومة الأمنية، تبيّن أنها مطلوبة لدى مركز شرطة الفرناج، على خلفية قضية تتعلق بالتعدي بالضرب والسب والشتم. وقد تم تسليم المركبة وسائقها للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الجهود الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية والتدخل السريع في مواجهة أي تهديد يمس أمن وسلامة المواطنين داخل طرابلس.