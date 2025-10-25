شرطة طرابلس تواصل حملاتها لتعزيز الأمن ومنع المخالفات

تمكنت دوريات شرطة النجدة في طرابلس، ضمن مهامها لتعزيز الأمن والسلامة العامة، من ضبط مركبتين مطلوبتين.

وأوضح بيان الشرطة أن الدورية المتمركزة عند نقطة أمن الجبس ضبطت مركبة من نوع “كيا ريو” باللون الأبيض للاشتباه بها، وبالاستعلام عن رقم لوحتها تبين أنها مسروقة منذ عام 2019 ومبلغ عنها في مركز شرطة أبوسليم، حيث تم تسليم المركبة وسائقها إلى المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت دورية أخرى من ضبط مركبة “سامسونج SM3” باللون الأبيض كانت تسير بطريقة متهورة في الاتجاه المعاكس، وتم تحرير إيصال مخالفة ضد سائقها. وعند قدوم السائق لسداد قيمة المخالفة، تبين من خلال الاستعلام الأمني أن المركبة مطلوبة لدى قسم مرور مصراتة منذ أكثر من عام ونصف، ليتم تسليم المركبة وسائقها إلى مكتب البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية.