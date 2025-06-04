شرطة النجدة تواصل جهودها الأمنية وتُسجل عددًا من الضبطيات في طرابلس

تواصل دوريات قسم شرطة النجدة بالعاصمة طرابلس جهودها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين والمطلوبين للعدالة، من خلال تنفيذ مهام ميدانية متواصلة تستهدف المركبات والأشخاص المشتبه بهم.

وفي هذا الإطار، تمكن أفراد الدورية المتمركزة في جزيرة باب بن غشير من ضبط مركبة نوع مرسيدس C300 زرقاء اللون، وذلك بعد الاشتباه بها واستيقافها. وبيّنت عملية التحقق من أوراق المركبة عدم استيفاء إجراءات التسجيل في المنظومة الرسمية، الأمر الذي استوجب حجز المركبة وتسليمها مع السائق إلى مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق الاختصاص.

وفي عملية أخرى، نجحت الدورية المتجولة في منطقة الدريبي في ضبط شخص مطلوب على متن مركبة نوع هيونداي أزيرا رمادية اللون، بعد تحريات دقيقة أثبتت أنه مطلوب لمركز شرطة غوط الشعال في قضية جنائية. وقد تم تسليم المتهم والمركبة إلى المركز المعني، الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد شرطة النجدة استمرار حملاتها الأمنية في مختلف مناطق العاصمة، في إطار خطتها لحفظ الأمن العام وملاحقة المخالفين والمطلوبين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين.