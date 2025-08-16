شرطة النجدة في تاجوراء توزع المهام لتأمين مراكز الاقتراع

باشر قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن تاجوراء صباح اليوم السبت تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم (13) لسنة 2025، والخاصة بتأمين العملية الانتخابية للمجلس البلدي القره بوللي.

وعقدت قيادة القسم اجتماعاً لعناصرها لتوزيع المهام الميدانية الموكلة إليهم، بما يضمن حماية مراكز الاقتراع وتأمين سلامة المواطنين والعاملين في العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، وضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة تعكس الالتزام بدعم المسار الانتخابي وتعزيز الاستقرار المحلي.