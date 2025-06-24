شرطة النجدة ومركز غوط الشعال يضبطان حالتي سرقة ويسترجعان المسروقات في طرابلس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس من ضبط حالتي سرقة منفصلتين خلال الساعات الماضية، في كل من منطقتي حي الأندلس وغوط الشعال، وذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة لتعزيز الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

ففي الحالة الأولى، تمكنت إحدى دوريات شرطة النجدة المتمركزة عند الإشارة الضوئية التضامن بمنطقة حي الأندلس من ضبط وافدة أجنبية أثناء قيامها بعملية سرقة داخل أحد المنازل بعمارات التضامن، وجاءت عملية الضبط عقب بلاغ فوري من أحد المواطنين، أفاد فيه بوجود امرأة غريبة داخل منزله تقوم بسرقة محتوياته.

وعلى الفور، تحرك عناصر الدورية إلى الموقع، وتمكنوا من ضبط المشتبه بها متلبسة، ليتم إحالتها لاحقًا إلى مركز شرطة حي الأندلس لمباشرة الإجراءات القانونية حيالها.

أما في الحالة الثانية، فقد تمكن عناصر التحري بمركز شرطة غوط الشعال، بالتعاون مع القافلة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة سرقة تعرض لها أحد المواطنين أثناء غيابه عن منزله، ووفقًا للبلاغ الوارد إلى المركز، فقد أبلغ المواطن عن فقدان عدد من المقتنيات أبرزها: شاشة تلفاز مقاس 58 بوصة، ماكينة قهوة، أدوات خاصة بجهاز الإنترنت، أنبوب تكييف تابع للمنزل.

وقد باشرت فرق التحري عملها بشكل فوري، حيث تم إجراء كشف ميداني على المنزل، وجمع معلومات من مصادر متعددة، أسفرت عن تحديد هوية الجاني وضبطه بعد تحريات دقيقة.

وبالاستدلال معه، اعترف بارتكاب السرقة، وتم استرجاع كامل المسروقات، ليُحال إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وتأتي هذه الضبطيات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في طرابلس للحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

الشرطة الكهربائية بالجبل الغربي تضبط متهمَين بسرقة محول كهربائي سعة 500 ك.ف

تلقت إدارة الشرطة الكهربائية– فرع الجبل الغربي– بلاغًا من الشركة العامة للكهرباء، يفيد بفقدان أحد المحولات الكهربائية التي تغذي إحدى الكسارات المرتبطة بالشبكة العامة.

وفور ورود البلاغ، تم تكليف رئيس مركز الشرطة الكهربائية غريان، رفقة أعضاء وحدة البحث والتحري، باتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات للكشف عن ملابسات الحادثة.

وبعد سلسلة من التحريات الدقيقة، تم الاشتباه في شخصين، وبالاستدلال معهما، اعترفا بقيامهما بفك المحول الكهربائي– الذي تبلغ سعته 500 ك.ف– ونقله دون التنسيق مع أو الرجوع إلى الجهة المختصة، وهي الشركة العامة للكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمَين، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي التحقيقات والإجراءات العدلية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع مثل هذه الجرائم التي تستهدف البنية التحتية الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق مرتكبيها.