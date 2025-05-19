شرطة الهضبة تسترجع سيارات مسروقة وتُحيل 18 مطلوبًا للنيابة

في إطار المهام الأمنية اليومية المكلفة بها وحدات التحري بمراكز الشرطة، حقق مركز شرطة الهضبة التابع لمديرية أمن طرابلس نتائج أمنية بارزة خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو 2025، تمثلت في استرجاع عدد من السيارات المسروقة وضبط عدد من المطلوبين.

وتمكن أعضاء التحري بالمركز من استرجاع (3) سيارات سبق التبليغ عن سرقتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكفّ عمليات البحث عنها.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (18) شخصًا مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية مختلفة، حيث تمت إحالتهم إلى نيابة باب بن غشير الجزئية لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتأتي هذه النتائج ضمن إطار تعزيز الحضور الأمني الفعّال في مناطق الاختصاص، واستجابة لمطالب المواطنين في التصدي للجريمة وحماية الممتلكات، بما يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس.