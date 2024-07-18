شرطة سلطنة عمان تكشف المتورّطين في واقعة إطلاق النار

قالت شرطة سلطنة عمان، “إن الجناة الثلاثة المتورّطين في واقعة إطلاق النار على مسجد قرب العاصمة مسقط، عُمانيون”.

وجاء في بيان الشرطة، أن “الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون وهم إخوة، وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن”.

وأضاف البيان: “لقد دلّت إجراءات التحريات والتحقيقات، بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة”.

هذا وتسبب هجوم وقع قبل أيام، على مسجد بمنطقة “الوادي الكبير”، في مقتل 9 أشخاص من بينهم شرطي، وإصابة ما يزيد على 28 آخرين، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم “داعش”، ونشر تنظيم “داعش” ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على تطبيق تلغرام، قائلا إن “الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 و5 من القوات العُمانية، بينهم ضابط في الشرطة”.

وأفاد مسؤولون من باكستان والهند وعُمان، بأن من بين قتلى الهجوم 4 باكستانيين ومواطنا هنديا وشرطيا عمانيا، وقالت الشرطة العمانية إن 28 شخصا من جنسيات مختلفة أصيبوا، بينهم أفراد أمن.