شرطة طرابلس تكثف جهودها.. اعتقالات ومضبوطات تشمل سرقات وخطف ومحاولات اعتداء

تمكنت مديرية أمن طرابلس من تحقيق سلسلة من الضبطيات النوعية التي أسفرت عن توقيف متهمين متورطين في عدة قضايا جنائية، واسترجاع ممتلكات مسروقة، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

شرطة النجدة تضبط متهمين في ثلاث وقائع مختلفة

أسفرت جهود دوريات شرطة النجدة عن ضبط شخص قام بالاعتداء على رجل أمن تابع لوحدة مرور أبوسليم بجزيرة الدائري الثالث، وتمت إحالة المتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة ثانية، أوقف أعضاء الدوريات شخصًا كان يحاول إدخال آخر بالقوة في مركبته من نوع “هونداي سوناتا” صفراء اللون بجزيرة الرشيد، وتم تحويل الواقعة إلى مركز شرطة باب البحر.

كما تمكنت الدوريات من إيقاف مركبة “هونداي أزيرا” بيضاء بعد صدمها أحد الأشخاص ومحاولة الفرار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى حوادث أبوسليم وإحالة الموضوع إلى وحدة مرور أبوسليم.

مركز شرطة حي الأندلس يضبط مرتكبي قضايا جنائية متنوعة

نجح مركز شرطة حي الأندلس في ضبط عدد من الخارجين عن القانون خلال فترة وجيزة، شملت جرائم السرقة والإتلاف والخطف والشروع فيه.

وقد أفضت التحريات إلى توقيف مجموعة من الأحداث المتورطين في سرقة المشددة وسرقة المستندات الرسمية وإتلاف الأموال، وتم إحالتهم إلى نيابة الأحداث وأودعوا مؤسسة الإصلاح الخاصة بالأحداث.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تورطا في سرقة بالإكراه ومحاولات الخطف، مستخدمين أسلحة بيضاء ومسدسات بلاستيكية ورمانة وهمية، مع استرجاع كافة المضبوطات وتحويل المتهمين إلى مكتب البحث الجنائي والنيابة العامة.

وفي سياق منفصل، استرجع المركز دراجة نارية مسروقة من نوع “ياماها” بعد ساعات من البلاغ، وأُحيل الجناة للنيابة العامة بعد اعترافهم بما نسب إليهم.

قوة المهام الخاصة تضبط مركبة تحتوي مواد يُشتبه بأنها خمر

تمكنت إحدى دوريات قوة المهام الخاصة من توقيف مركبة قولف رمادية في منطقة زناتة، عُثر بداخلها على 12 قنينة يُشتبه بأنها كحولية من نوع “بوحة”.

وتم نقل المركبة والمضبوطات إلى مقر القوة وإحالتها إلى مكتب المعلومات والتحري لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط مركبة مسروقة في عين زارة

في عملية نوعية أخرى، ضبطت قوة المهام الخاصة مركبة سامسونج SM5 بيضاء مسروقة فور ورود بلاغ بسرقتها من منطقة الفرناج، بعد تنفيذ كمين محكم في محيط جزيرة النصب التذكاري، دون أي أضرار.

تم نقل المركبة إلى مقر القوة وإحالتها إلى مكتب المعلومات والتحري لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة جاهزية وحداتها للتعامل السريع مع البلاغات وحماية ممتلكات المواطنين.

وتأتي هذه العمليات الأمنية المتنوعة لتؤكد حرص مديرية أمن طرابلس على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، والجاهزية الدائمة لكافة وحداتها للتعامل مع جميع أشكال الجرائم وحماية المواطنين وممتلكاتهم.