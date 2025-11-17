شرطة طرابلس تنفذ سلسلة ضبطيات.. مواد مخدرة ومركبات مسروقة ومتهمين بالسرقة

واصلت مديرية أمن طرابلس، جهودها لتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال سلسلة من الضبطيات التي شملت المخدرات والمركبات المسروقة والسرقات.

ففي العاصمة، تمكنت دورية شرطة النجدة المتمركزة بجزيرة الغيران من إيقاف مركبة نوع “كيا K7” (أبيض) كان على متنها شخصان للاشتباه بها، وبعد تفتيش المركبة عُثر على قطعة بنية يُشتبه في كونها مادة الحشيش، وكيس شفاف يحتوي على مادة بيضاء يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين، وتم تسليم المركبة والسائق إلى جهاز مكافحة المخدرات للتحقيق.

وفي إطار مهامها لتعقب المركبات المشبوهة، ضبطت قوة المهام الخاصة مركبة “كيا أوبتما – رصاصي” بعد التأكد من بياناتها عبر منظومة المواصلات بغرفة السيطرة، حيث تبين أنها مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة حي الأندلس منذ 16 أغسطس 2021، فتم إحالة المركبة والسائق إلى المركز المذكور.

كما تمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط وافد أجنبي متهم بسرقة ورشة، بعد تلقي شكوى من صاحب الورشة، وانتقل مأمور الضبط القضائي وأعضاء التحري إلى مكان الحادث لجمع المعلومات، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس هذه الضبطيات الجهود المستمرة لمديرية أمن طرابلس في مكافحة الجريمة وحماية الممتلكات والمواطنين، ضمن مهام تعزيز الأمن والسلامة العامة في العاصمة.