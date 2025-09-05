شرطة طرابلس تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز الاستقرار

تواصل عناصر الشرطة اليوم الجمعة، 5 سبتمبر 2025، انتشارها الميداني في شوارع وميادين العاصمة طرابلس، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار بين المواطنين.

وتشمل الخطة تكثيف التواجد الأمني من خلال الدوريات الراجلة والآلية، بهدف تنظيم الحركة المرورية، ومنع أي خروقات أمنية، إلى جانب الحد من الازدحام داخل العاصمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقة المواطنين بأداء الأجهزة الأمنية.