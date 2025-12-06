شرطة طريق المطار تضبط متهمَين بسرقة منزل في مشروع الهضبة

باشر مركز شرطة طريق المطار في طرابلس إجراءات التحري بعد تلقيه بلاغًا عن تعرّض أحد المنازل في منطقة مشروع الهضبة للسرقة، وورد في البلاغ أن مجهولين نفذوا الواقعة مستخدمين مركبة من نوع ستروين بلون رصاصي.

ووجّه المركز أعضاء التحري بالبحث عن المركبة وتحديد هوية المتورطين، وأسفرت المتابعة الميدانية عن ضبط المركبة وبداخلها شخصان، واستمع المركز إلى أقوالهما واتخذ بحقهما الإجراءات القانونية المقررة.

وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة بلاغات تعاملت معها مراكز الشرطة في العاصمة خلال الأشهر الماضية، وتركّز مديرية أمن طرابلس على دعم وحدات التحري وتعزيز الانتشار الأمني داخل المناطق السكنية للحد من الجرائم وضبط المخالفين. وتسعى الجهات الأمنية إلى رفع فاعلية الاستجابة للبلاغات بالاعتماد على إجراءات ميدانية سريعة وتنسيق متواصل مع النيابة العامة.