طرابلس.. ضبط متهم بعملية نصب بقيمة 135000 دينار

ضبط مركز شرطة عين زارة في طرابلس متهمًا بارتكاب واقعة نصب مالي تتعلق بعقد شراكة مبرم مع شركة لمدة خمس سنوات.

وتلقى المركز بلاغًا من أحد المواطنين أفاد فيه بتعرضه للنصب المالي من قبل المتهم، الذي رفض الاستمرار في العمل القائم وامتنع عن سداد المبلغ المتبقي من التزاماته التعاقدية والبالغ 135,000 دينار، ما أسفر عن خسائر مادية للشركة.

وعلى الفور، باشرت فرق المركز الإجراءات القانونية، وجمعت المعلومات والتحريات لتحديد مكان المتهم وضبطه، حيث أقر بما نُسب إليه خلال الاستدلال معه.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وتأتي هذه الضبطية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في طرابلس لمكافحة الجرائم الاقتصادية والنصب المالي، وضمان حماية حقوق الشركات والمواطنين، وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية. وتبرز أهمية سرعة التحرك القانوني والتحري الدقيق لتفادي الخسائر المادية وتحقيق العدالة.